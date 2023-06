Oberösterreich erleichtert Zugang zur Wohnbeihilfe

15 Jahre alte Grenze fällt

Durch eine Anhebung des Mietpreis-Deckels sollen mehr Menschen in Oberösterreich in den Genuss der Wohnbeihilfe kommen. Das heißt: Rückwirkend mit 1. Jänner 2023 werden Ansuchen auf Wohnbeihilfe genehmigt, wenn die Miete pro Quadratmeter in nicht geförderten Wohnungen nicht mehr als acht Euro beträgt. Seit 2008 lag diese Grenze bei sieben Euro.