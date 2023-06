Wie kann das Wohnen wieder leistbar werden?

Mietpreisbremse in Oberösterreich?

Sie bringen am Donnerstag im Landtag einen Dringlichen Antrag ein, der unter anderem ein Thema beinhaltet, mit dem die Ökopartei im Bund schon am Koalitionspartner ÖVP gescheitert ist: die Mietpreisbremse. Konkret solle von 2024 bis 2027 für alle Mietverhältnisse die Indexierung der Mieten je zur Hälfte vom Mieter und vom Vermieter getragen werden, so die Idee.