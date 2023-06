Graz startet Offensive bei Straßen-Umbenennungen

Wer bleibt uns im Gedächtnis? Welche Namen sind so wichtig, dass wir sie auf Tafeln an Hauswänden verewigen? Eine Stadt, so sieht es die Grazer Historikerin Barbara Stelzl-Marx, hat ein Gedächtnis. „Straßennamen sind wichtige Instrumente der Geschichtspolitik. Sie halten die Erinnerung an gewisse Personen wach.“ Wer diese Personen sind, ist immer auch eine politische Frage.