Motorrad kollidiert mit Hundehalterin

Am Montagnachmittag ereignete sich in Obergnigl auf der Heubergstraße ein Verkehrsunfall. Eine deutsche Fußgängerin war dort mit ihren beiden Hunden unterwegs. Als sie plötzlich ein Geräusch eines Mopeds hörte, ging sie auf die Fahrbahn, um ihre Hunde auf den Straßenrand zu holen. In diesem Moment fuhr ein 15-jähriger Mopedlenker um die Kurve und kollidierte mit der Hundebesitzerin.