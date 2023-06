2. Runde für Photovoltaik-Förderung ab Mittwoch

In dieser Runde fast 100 Millionen Euro im Fördertopf

Vom gesamten Förderbudget von 600 Millionen Euro seien 320 Millionen Euro schon weg. Die OeMAG habe 31.000 Kleinanträge (bis 20 MWp) mit 108 Millionen Euro abgewickelt, sagte OeMAG-Vorstand Gerhard Röthlin am Montag in der Radiosendung. Der Klima- und Energiefonds (KLIEN) hat weitere 60.000 Anträge abgewickelt. In dieser Runde hat die OeMAG nur noch 45 Millionen Euro zu vergeben, 50 Millionen Euro der KLIEN.