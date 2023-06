Vater rettete Kleinkind in Tirol aus Bach

Ein einjähriges Kind fiel am Sonntagnachmittag in St. Johann in Tirol in einem unbeobachteten Moment in das etwa 1,5 Meter tiefe Mühlbachl und wurde abgetrieben. Der Vater konnte den Buben in letzter Sekunde noch ans Ufer ziehen. Der Kleine wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.