Niederösterreich ködert Landärzte mit Stipendien

Die Bundesregierung will, wie berichtet, dem Ärztemangel mit Reformen entgegenwirken. Die Landesregierung ist einen Schritt weiter: „Wir vergeben Landarzt-Stipendien an Medizinstudenten, die nach ihrem Uni-Abschluss als praktische Ärzte in Niederösterreich tätig sein werden“, erklärt der für Wissenschaft zuständige Landesvize Stephan Pernkopf.