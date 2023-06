Zwei Verkehrsunfälle durch Fahranfänger (18, 19)

Drei Stunden später, gegen 23 Uhr, krachte es in St. Johann im Pongau: Der 19-jährige Lenker aus Altenmarkt hatte auf der B163 in einer Kurvenkombination die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Nach 100 Metern kam der Pkw von der Straße ab und blieb schließlich am Dach liegend zum Stehen. Der Lenker und der gleichaltrige Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Beide erlitten leichte Verletzungen. Vorsichtshalber brachte die Rettung die 19-Jährigen in das Krankenhaus. Die Feuerwehr barg den beschädigten Wagen.