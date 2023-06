Polizistinnen retten entlaufenes Pony-Fohlen

Es war am Samstagvormittag, als sich die Zeugen bei der Polizeiinspektion Zell am See meldeten. Sofort eilte eine zivile Polizei-Streife mit den beiden Beamtinnen Sophia-Theresa Unger und Elisa Cantonati zum Ort des Geschehens. Da im Nahebereich keine anderen Ponys, Pferde oder ein etwaiger Besitzer zu sehen waren, nahmen die beiden das Pony-Fohlen „vorläufig in Gewahrsam“, wie es in der Aussendung der Exekutive heißt. Es war offensichtlich hungrig. Daher fuhren die Polizistinnen mit dem Tier zu einer nahe-gelegenen Pferdezüchterin.