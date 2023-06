„Bildung ist der einzige Weg aus der Kinderarbeit“

Weltweit sind 160 Millionen Kinder von Kinderarbeit betroffen. Die Arbeitsbedingungen sind gefährlich und ausbeuterisch, wie zum Beispiel in Goldminen in Burkina Faso, auf den Baumwollfeldern in Indien oder auf Kakaoplantagen in der Elfenbeinküste. Anlässlich des Welttags gegen Kinderarbeit am Montag sprach die „Krone“ mit Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von Jugend Eine Welt. Die Organisation kämpft im Globalen Süden gegen diesen eklatanten Missstand an.