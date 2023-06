EU-Parlament drängt Firmen zu mehr Nachhaltigkeit

Scharfe Kritik übte Waitz an der Europäischen Volkspartei, diese erweise sich zunehmend als „unzuverlässige Verhandlungspartnerin“. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian sieht in der Position des EU-Parlaments „wichtige ÖGB-Forderungen“ umgesetzt. „Jetzt geht es darum, weitere Verwässerungsversuche der Wirtschaftslobbyisten zu bekämpfen“, so Katzian in einer Aussendung.