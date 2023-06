„Die große Chance“: Im ORF wird gesungen & getanzt

„ORF-Bühne für alle“

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz sprach in einer Aussendung von einer „ORF-Bühne für alle“, die „vielfältig wie das ganze Land“ sei. „Das TV-Publikum erwartet eine moderne Neuauflage einer der beliebtesten Shows in der ORF-Geschichte“, so die ORF-Direktorin über die kommende „TV-Party“.