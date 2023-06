Auto flog bei Unfall auf A1 rund 27 Meter weit

Gegen 18.40 Uhr am Samstag kam ein österreichischer Lenker (57) auf der A1 bei Eugendorf von der Straße ab. Das Auto prallte gegen eine Info-Tafel und in weiterer Folge gegen einen Leitpflock. Daraufhin fuhr das Fahrzeug auf eine Betonleitschiene. Dadurch hob der Pkw ab, flog laut Polizei rund 27 Meter weit und landete in einem Graben. Dort kippte das Fahrzeug nach rechts und blieb auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Lenker konnte sich selbst befreien, die Beifahrerin (59) musste von Feuerwehrleuten aus dem Wrack geborgen werden. Das Rote Kreuz Salzburg versorgte die Verletzten. Die verletzte Frau wurde in das Uniklinikum geflogen, der Lenker dagegen von den Sanitätern ins Spital gefahren.