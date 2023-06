Finale! Rodionov gegen Murray ab 15 Uhr LIVE

Noch kein Satzverlust

Nur Murray trennt den Österreicher also noch vom Gewinn des 125er-Challenger-Rasenturniers von Surbiton in London. Rodionov blieb am Samstag im Halbfinale des mit 145.000 Euro dotierten Turniers beim 6:2, 6:4 gegen den Belgier Zizou Bergs auch im vierten Spiel ohne Satzverlust. Unabhängig vom Finalausgang am Sonntag wird er seine bisher beste Platzierung in der Weltrangliste, Rang 118, verbessern.