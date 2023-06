61-Jähriger in Tirol vor Ertrinkungstod gerettet

Zum Zwischenfall kam es kurz vor 11.30 Uhr! „Im Gemeindegebiet von St. Ulrich am Pillersee brach ein 61-jähriger Österreicher am Rande eines Bachbettes aufgrund eines medizinischen Notfalles zusammen“, heißt es seitens der Polizei. Der Mann fiel rücklings in einen wenig Wasser führenden Bach. Seine Gattin versuchte ihn aus dem Wasser zu ziehen, was ihr aber nicht möglich war.