Nachwuchsturnier sorgte für Chaos in St. Pölten

Juventus Turin, Atlético Madrid, Wolverhampton Wanderers, Benfica Lissabon: Äußerst prominent besetzt war die Champions Trophy, ein internationales Fußballturnier, bei dem die besten U9-, U10-, U11- und Mädchenteams gesucht werden. Doch das dreitägige Finale auf der Stadtsportanlage in St. Pölten wurde vom organisatorischen Chaos überschattet. Am deutlichsten zeigte sich dieses beim Parken, denn jeder noch so kleine grüne Fleck in der angrenzenden Siedlung wurde als Parkplatzmöglichkeit genutzt. Und das, obwohl der große Parkplatz des VAZ nur wenige Gehminuten entfernt gewesen wäre.