Der Herr Stolz

In Wien war er bald auch nicht mehr sicher, und so verließ der Operettenkomponist Stolz (der Letzte dieses Genres überhaupt) in einer Nacht- und Nebelaktion die Stadt, um schließlich nach New York zu zu emigrieren. Da er im Sinne der Nürnberger Rassengesetze als unbelastet galt, kämpfte Goebbels noch lange um eine Rückkehr des Komponisten „in Ehren“, aber der Mann schlug alle Angebote aus, was schließlich im Jahr 1942 zur Ausbürgerung und der Beschlagnahmung des gesamten Vermögens führte. Obwohl Stolz in Amerika sogar für einen Musik-Oscar nominiert wurde, fühlte er sich dort nie daheim. Schon 1946 kehrte er nach Wien zurück.