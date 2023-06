Von Baum überrollt: Arbeiter starb an Unfallstelle

Südlich der Plattenalm waren Mitarbeiter eines Holzschlägerungsunternehmens Freitagfrüh mit Holzarbeiten beschäftigt. Ein 45-Jähriger aus Bosnien Herzegowina begann dann in den Vormittagsstunden mit der Motorsäge einen im sehr steilen Gelände liegenden Baumstamm in vier Meter lange Teile zu schneiden. Dabei stand der gut ausgerüstete Arbeiter unter dem Baumstamm mit dem Rücken zum Tal. Als der Stamm durchgeschnitten war, rutschte dieser plötzlich in Richtung Tal ab und der Forstarbeiter wurde von einem Teil des Baumstammes überrollt.