Kika/Leiner: Jetzt versammelt sich die Belegschaft

„Die Stimmung in der Belegschaft ist natürlich unterirdisch“, konstatierte Norbert Schunko. Der steirische Gewerkschafts-Chef sprach gestern mit seinen GPA-Kollegen mit den betroffenen Hausleitern. „Nächste Woche steigen die Betriebsversammlungen.“ In Judenburg etwa am Dienstag, am Mittwoch in Feldbach.