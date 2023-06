Kika/Leiner-Debakel: Neuer Fokus auf Altkanzler

„Er hat immer gesagt wir sind eine Familie. Er ist irgendwie die Vaterfigur. Und wir sind alle in einem Boot. Das Boot war nicht für Kika/Leiner gedacht, sondern für was anderes. Er hat uns einfach im Stich gelassen.“ - Ein Wiener Leiner-Betriebsrat in Ö1. Rene Benko allein auf seiner Jacht in Cannes.

(Bild: Immobilien Zeitung/iz.de)