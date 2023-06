Petition zu Absage von Wiener Rammstein-Konzerten

Lindemann (siehe Video oben) hatte das am Donnerstag vehement zurückgewiesen. „Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr“, sagten seine Anwälte und kündigten rechtliche Schritte gegen die Vorwürfe an. In einer Rammstein-Stellungnahme am Samstag hatte es geheißen, die Vorwürfe hätten die Band sehr getroffen und man würde sie ernst nehmen. „Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit“, hieß es.