Schutzkonzept für Rammstein-Konzerte in Österreich

Vorwürfe gegen Lindemann „ausnahmslos unwahr“

Was wird dem 60-Jährigen vorgeworfen? Junge Frauen sollen in der Vergangenheit während Konzerten ausgewählt und gefragt worden sein, ob sie zur Aftershow-Party kommen wollen. Zum Teil soll es dort zu unfreiwilligem Sex gekommen sein. Lindemann streitet alles ab, ließ die Vorwürfe von seinem Anwaltsteam am Donnerstag als „ausnahmslos unwahr“ dementieren.