Publikum darf sich am 16. Juni verabschieden

Der Tod von Publikumsliebling und Top-Mimen Peter Simonischek kam für viele überraschend und vor allem zu früh. Das ist auch der Grund, warum am Freitag, dem 16. Juni, von 12.15 Uhr bis 13.15 Uhr sein Publikum beim Burgtheater von ihm Abschied nehmen kann. Danach wird er, so ist es der Brauch, als Ehrenmitglied der Burg einmal um das Theater am Ring getragen, bevor dann die endgültige Verabschiedung stattfinden wird.