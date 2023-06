Waldbrände in Kanada! So steht es um Formel-1-GP

Die Austragung des Formel-1-Rennens in Montreal ist durch die in Kanada wütenden Waldbrände derzeit nicht gefährdet. „Das Risiko bleibt gering und die Luftqualität in Montreal ist gut“, teilte ein Sprecher der Rennserie mit. Es gebe derzeit einen regen Austausch mit den Veranstaltern, die Situation sei „anders ist als in anderen Teilen des Landes und im Norden der USA“, hieß es mehr als eine Woche vor dem Grand Prix am 18. Juni.