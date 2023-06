Frau will Hilfe holen und stürzt dabei: Verletzt

Eine Verkettung von unerfreulichen Ereignissen bei einer Wanderung in Tirol führt dazu, dass zwei Frauen mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Aber der Reihe nach: Am Donnerstag gegen 14.10 unternahmen mehrere Personen eine Wanderung im Bezirk Schwaz, von der Gramai zur Lamsenjochhütte und dort weiter in Richtung Binsalm. Unter ihnen eine 57-jährige Einheimische. Am Weg 457, der in diesem Teilstück flach in Richtung Binsalm verläuft, erlitt die Frau plötzlich einen Kreislaufkollaps.