Gesundheit des Papstes kein Staatsgeheimnis mehr

In seinen Ansprachen an Medienschaffende betont Papst Franziskus immer wieder seine Dankbarkeit für die Arbeit der Journalisten. Zugleich mahnt er sie, wahrhaftig und am Gemeinwohl orientiert zu berichten und nicht Gerüchte oder üble Nachrede zu verbreiten. Im scharfen Kontrast dazu stand Ende März 2023 die vatikanische Informationspolitik, wenn es um die Gesundheit des Papstes ging - und insbesondere um die Umstände seiner Spitalseinlieferung am Mittwoch vor dem Palmsonntag.