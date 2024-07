Erdbeben in der Region des Supervulkans bei Neapel

Beben in mehreren Stadtteilen spürbar

Das Beben, das sich in einer Tiefe von vier Kilometern ereignete, war auch in mehreren Stadtteilen Neapels bemerkbar. Vorerst gab es keine Meldungen über Schäden oder Verletzte. Das Gebiet der Campi Flegrei ist derzeit vom Phänomen des Bradyseismus (Bodenhebung) betroffen. In den vergangenen Monaten wurden mehrere Erdbeben gemeldet.