Schwazer Senioren seit 1963 gemeinsam statt einsam

Ausflüge, Reisen und jede Woche „Plauderstube“

Der Seniorenbund kann aber natürlich mit noch weit mehr aufwarten als „nur“ schönen Festen. „Wir machen auch tolle Ausflüge. Manchmal nur einen Tag, aber auch mehrere Tage oder sogar eine ganze Woche“, schwärmt Egger. Erst kürzlich fand die Senioren-Frühjahrsreise statt. Eine Woche lang weilten die Pensionistinnen und Pensionisten in Barcelona und unternahmen schöne Ausflüge. Fit halten sich die Senioren mit zahlreichen Wanderungen und Besuchen im Schwimmbad. „Einmal die Woche in den Monaten Oktober bis April gehen wir in das Hallenbad in Pradl in Innsbruck“, so Egger. Monatlich geht es zudem zur „Tanzmusik auf Bestellung“. Nicht zuletzt gibt es für den gemütlichen Austausch jede Woche die „Plauderstube“, bei der auch Karten gespielt wird.