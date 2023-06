Wo Drink-Liebhaber bestimmt glücklich werden

Cocktails genießen direkt am Weissensee

Auf das Cocktailfloß freue ich mich besonders. Direkt am Wasser einer der schönsten Seen Kärntens bei Musik köstliches Fingerfood und ein Menü an Cocktails genießen - gibt es etwas Schöneres? Und obwohl wir um etwa 18 Uhr bei ein bisschen Regen und dunklem Himmel losgefahren sind, setzt sich dann doch noch die Sonne durch und die rund 30 Personen, die auf das Floß passten, tauschten ihre Regenschirme gegen Sonnenbrillen aus. Das Highlight auf der zweistündigen Fahrt? Cocktail Nummer 4: Ein Metaxa Paloma - er schmeckt, als würde man in eine Grapefruit beißen.