Nach Darmoperation: Papst scherzte mit Arzt

Der Papst hat nach der Darmoperation mit Vollnarkose im Krankenhaus „Agostino Gemelli“ in Rom eine ruhige Nacht gehabt. Am Mittwoch war Franziskus in die Klinik Mittwoch eingeliefert worden und dort wegen eines Narbenbruchs im Bereich des Darms operiert. Nach der dreistündigen Operation hat der 86 Jahre alte Pontifex sogar mit dem behandelnden Chirurgen, Sergio Alfieri, gescherzt, wie dieser berichtete.