Belarus: Freundin von Regierungsgegner begnadigt

Protassewitsch war 2019 in die EU geflohen, von wo aus er den oppositionellen Telegram-Nachrichtenkanal Nexta leitete. Über diesen Kanal wurden hunderttausende Demonstrantinnen und Demonstranten gegen die Präsidentschaftswahl in Belarus (August 2020) mobilisiert. Die Wahl wurde damals von massiven Betrugsvorwürfen begleitet. Protassewitsch war zu einer achtjährigen Haftstrafe verurteilt worden, wurde am 22. Mai aber begnadigt.