Swiatek und Haddad Maia komplettieren Halbfinale!

Haddad Maia als 1. Brasilianerin seit 55 Jahren in Grand-Slam-Halbfinale

Die 27-jährige Brasilianerin setzte ihren überraschenden Erfolgslauf auch gegen die als Nummer 7 gesetzte Tunesierin Ons Jabeur fort und siegte 3:6, 7:6(5), 6:1. Haddad Maia steht als 1. Brasilianerin seit 55 Jahren in einem Grand-Slam-Halbfinale. Dies gelang zuletzt Maria Bueno im Jahr 1968 bei den US Open.