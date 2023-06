„Causa Guenouche“ bringt Extra-Brisanz ins Spiel

Das Treffen von Hakim Guenouche mit Vertretern der violetten Austria in Wien am Tag vor dem WAC-Spiel erhitzte in Lustenau die Gemüter. Mancher Fan erinnerte sich an die Saison 2012/13, als Spielmacher Sascha Boller von Titelrivalen Grödig vor dem entscheidenden Duell „angebaggert“ wurde und die grüne Austria den sicher scheinenden Aufstieg verspielte. Auch jetzt kommt es zu einem entscheidenden Duell, wurde Guenouche zur „unerwünschten Person“ bei den Lustenauern.