Mountainbiker stürzte 100 Meter Tobel hinab

Am Dienstagabend um 18 Uhr machte sich ein 52-jähriger Mountainbiker gemeinsam mit drei Kollegen auf, eine Tour in Langen bei Bregenz zu fahren. Die Runde führte das Quartett durch Langenegg und Hirschberg. Am Rückweg bogen sie in einen Steig im Bereich Rotachtobel ein. Weil der Steig stellenweise nicht befahrbar war, mussten die Biker absteigen und schieben.