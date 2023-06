Pkw geriet ins Schleudern: Drei Verletzte

Am Dienstagabend geriet eine 28-jährige Pkw-Lenkerin auf der L 329, der Rinneggerstraße in Oberschöckl (Graz-Umgebung), in einer Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte mit der Längsseite gegen die Front des Geländewagens einer entgegenkommenden 41-jährigen Lenkerin. Beide Fahrerinnen und auch der 40-jährige Beifahrer des Geländewagens wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital eingeliefert.