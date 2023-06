Radfahrerin nach Crash mit Pkw am Kopf verletzt

Mit einer Kopfverletzung endete am Dienstagabend in Innsbruck der Crash zwischen einer Radfahrerin (25) und einem Auto. Die Frau kam dabei zu Sturz und musste in die Klinik gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, da der genaue Hergang noch nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte.