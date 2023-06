Rotes Kreuz und Notarzt rückten 168.000-mal aus

Wenn das Notruf-Telefon klingelt – in der Grazer Rotkreuz-Zentrale im Vorjahr immerhin mehr als 246.000-mal – , dann geht es oft um Leben und Tod. Tag und Nacht stehen in der Steiermark insgesamt 11.573 freiwillige und 1904 hauptamtliche Sanitäterinnen und Sanitäter im Einsatz, um bei medizinischen Notfällen oder Verkehrsunfällen Erste Hilfe zu leisten. „Im Vorjahr rückten unsere Rettungsautos und Notarztfahrzeuge mehr als 168.000-mal aus“, zog Rotkreuz-Präsident Werner Weinhofer bei der Generalversammlung am Dienstag in Lannach Blaulicht-Bilanz.