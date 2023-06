Festival-Stimmung, Kunst und feinste Dialektsongs

Das Wochenende hält in OÖ jede Menge Abwechslung bereit: Edle Qualitätsweine kann man etwa in Bad Ischl beim Weindorf testen, schauspielerische Eigeninitiative ist bei einem Mitmachtheater im Welser Kornspeicher gefragt, und ein musikalisches Feuerwerk erwartet die Gäste unter anderem bei Edmund in Linz oder aber beim KiK Open Air in Ried/I., wo Culk, Mono & Nikitaman und Co. für unvergessliche Momente sorgen.