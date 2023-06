E.Coli-Infektion: ein weiteres Kind im Spital

Vier Kinder liegen auf der Intensivstation

Wie berichtet, haben sich ab dem 25. Mai in der Gemeinde insgesamt elf Kinder und Jugendliche mit dem Bakterium angesteckt - sechs davon befinden sich im Krankenhaus, vier davon in Feldkirch, zwei werden an der Universitätsklinik Innsbruck betreut. Insgesamt vier Kinder benötigen eine intensivmedizinische Behandlung, zwei davon liegen im LKH Feldkirch, zwei in Innsbruck. Ausgangspunkt der Infektionen ist das Bildungszentrum Frastanz. Ein weiterer Fall wurde aus der Kinderbetreuungseinrichtung „Panama“ der Aqua Mühle berichtet.