Apache 207 kommt mit seinem neuen Album nach Linz

Auf alte Stärken gesetzt

15 Titel sind auf der neuen Platte des Rappers, fünf davon wurden vor dem Erscheinungsdatum veröffentlicht. Die Songs, die schon bekannt sind, schließen an Auskoppelungen der Vorgänger-Alben „Treppenhaus“ und „2sad2disco“ an. Musikalisch schlägt Apache mit „Gartenstadt“ keine neuen Töne an. Stattdessen will er offenbar mit Altbewährtem überzeugen.