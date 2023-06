Lehrling sucht Lehrling: Top-10-Betrieb Steinecker

Kontakt mit immer neuen Menschen

Spannend an ihrer Lehrlingsausbildung ist für Michelle neben der Mode selbst vor allem auch der Kontakt mit immer neuen Menschen. Als Einzelhandelskauffrau sollte man auf jeden Fall sehr kontaktfreudig sein, so die 18-Jährige. Lehrlinge bei Steinecker Mode arbeiten während der Ausbildungszeit sowohl in der Damen- als auch der Herrenmode-Abteilung, „und wenn wir wollen auch in der Braut (-modenabteilung; Anm.) - und ich bin gerade in der Braut“, lacht Michelle, der bei unserem Besuch leicht anzumerken ist, dass ihr die Lehre bei Steinecker Mode große Freude bereitet.