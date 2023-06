Noch zweimal auf den Mount Everest!

Nach dem kammermusikalisch feinsinnig gezeichneten „Rheingold“ nun „Die Walküre“. Warum auch hier - neben viel Jubel - gebuht wurde, bleibt für mich eine offene Frage. Welser-Möst geht in der „Walküre“ seinen persönlichen, fast besinnlichen analytischen Weg: Langsam - für manche zu langsam - baut er im ersten Akt das Fundament für die dramatischen Ausbrüche der folgenden Akte, in denen man deutlich merkt, wie viel Kraft und Emotion er „für diesen Mount Everest“ in der Wotan-Fricka-Szene, der Todesverkündigung oder Wotans Abschied benötigt. Minutiös umsorgt er die Sänger, sorgt dafür, dass fast jedes Wort verständlich ist, gibt den Szenen Atmosphäre.