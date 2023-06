Wohnbau-Pläne trotz Risiko für einen Hangrutsch

Pyr Sulis! So heißt das am Sonnenhang in Spital am Pyhrn geplante Wohnprojekt, das im Berg (Pyr) gebaut wird, sich zur Sonne (Sulis) öffnet und derzeit für viel Aufsehen sorgt. Anrainer fürchten, dass der unterhalb ihrer Häuser gelegene Hang durch die neue – in Terrassenform errichtete – Anlage ins Rutschen geraten könnte. Geplant sind 19…neue Wohnungen und eine Parkgarage mit 25…Stellplätzen. Am 16. Juni steht nach einer langen Vorgeschichte die Bauverhandlung auf dem Programm.