Raubopfer (13): „Will nicht mehr zum Hauptbahnhof“

Es verging kein Monat, bis er mit straffälligen Gleichgesinnten wieder kriminell wurde: Einbruch in das Jugendzentrum am 16. April, Spielekonsole als Beute. Am 10. Mai folgten Straftaten im Stakkato: Zuerst zwang er zwei Schüler am Südtiroler Platz vor dem Hauptbahnhof, Geld herauszurücken. Aus einer Geldtasche nahm er 50 Euro, in der zweiten war nichts drinnen. Das Diebstahlsopfer raubte er kurze Zeit später aus - in einem Bus. Mit geballten Fäusten und drohenden Worten forderte er den 13-Jährigen auf, dessen Marken-Jacke herzugeben. „Sonst hätte er mich zusammengeschlagen“, sagte das erst 13-jährige Opfer und betonte zu den Folgen des Überfalles: „Ich will einfach nicht mehr zum Hauptbahnhof.“