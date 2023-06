Lebensmittel: Wir zahlen bis zu 188 Prozent mehr

Erhebung an zwei Tagen

Die Erhebung wurde vom 23. Mai 2023 bis 24. Mai 2023 online in Österreich bei Interspar, Billa und MPreis sowie online in Deutschland bei Edeka, REWE und Kaufland durchgeführt. Die Erhebung erfolgte auf Basis identer Produkte. Um möglichst viele Produkte vergleichen zu können und somit realitätsbezogene und aussagekräftige Ergebnisse erzielen zu können, wurden auch Artikel in den Test miteinbezogen, welche in nur zwei Online-Shops pro Land erhältlich waren. In diesem Fall wurde der Durchschnittspreis von Preisen aus nur zwei Geschäften berechnet. Alle Preise wurden ohne Berücksichtigung von Mitglieds- und Kundenkarten erhoben, auch Mengenrabatte wurden nicht miteinbezogen.