Ex-Regierungschefin von König Charles geadelt

Als Begründung für die Auszeichnung wurde am Montag vor allem Arderns Umgang mit den Attentaten von Christchurch genannt, bei denen ein Rechtsextremist aus Australien im März 2019 in zwei Moscheen 51 Muslime erschossen hatte. Außerdem wurde die Politik ihrer Regierung während der Corona-Pandemie hervorgehoben. Der Pazifikstaat hatte das Land für ausländische Besucher komplett abgeriegelt und kam vergleichsweise glimpflich durch die Krise. Auch sei es Ardern gelungen, die Kinderarmut in ihrer Heimat zu reduzieren.