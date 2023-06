Frau (45) stürzt mit E-Bike 15 Meter über Böschung

Mit so einem Ende des Ausfluges hatte das Ehepaar wohl nicht gerechnet: Eine 45-jährige Einheimische radelte mit ihrem Mann - beide auf E-Mountainbikes - am Sonntag gegen 14.45 Uhr von Landeck kommend in Richtung Fließ. Die beiden fuhren zunächst über einen Forstweg und wechselten später im Bereich „Schlosswald/Langspitze“ auf einen schmalen Trail. Als der Weg eng wurde, kam die Frau aus ungeklärter Ursache über den schmalen Weg hinaus und stürzte in weiterer Folge ca. 15 Meter über eine steil abfallende Böschung, bis sie schließlich auf einem Forstweg unterhalb liegen blieb.