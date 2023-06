Auspowern, aber nicht im klassischen Fitnessstudio

Meine Arme brennen. Dass meine Oberschenkel am nächsten Tag ein viel größeres Problem sein werden, ist mir noch nicht bewusst, als ich die Hantelstange mit Ach und Krach zurück in ihre Halterung hieve. Obwohl ich dafür jetzt echt in Stimmung wäre, bleibt mir für Selbstmitleid keine Zeit. „Zum Schluss noch ein kleines Burn out“, animiert Trainer Sven Hansen die Gruppe, ein letztes Mal alles zu geben. Vier Intensiv-Übungen à 30 Sekunden lassen mich fast verzweifeln.