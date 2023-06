Bierkisten als Dank für frühzeitigen Meistertitel

Frischgebackene Väter an fünf Toren beteiligt

Den Gästen merkte man die Freude über den Meistertitel am Vortag an, konnten eine 8:4-Niederlage nich abwenden. „Das war fast zu erwarten. Sie haben gestern schon das ein oder andere Lokal in Augenschein genommen“, berichtete der Sektionsleiter über seine Jungs. Trotz des Handicaps des Neo-Meisters spielten die Heimischen wie „immer“ in der Rückrunde stark auf. Die beiden frischgebackenen Väter, Andreas Jäger und Maneel Feuchter, waren gemeinsam an fünf der acht Goals beteiligt.