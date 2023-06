Zugunglück in Indien: Unfallursache gefunden

US-Präsident und UN-Generalsekretär kondolieren

Rund um die Welt kondolierten Politiker und Staatschefs, zuletzt unter anderem auch US-Präsident Joe Biden. „Jill und ich sind nach der tragischen Nachricht über das tödliche Zugunglück in Indien untröstlich“, sagte Biden am Samstag (Ortszeit) laut einer Mitteilung des Weißen Hauses in Washington auch im Namen der First Lady. Der Präsident und seine Frau seien in Gedanken bei den Menschen in Indien. Auch UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich laut seinem Sprecher Stéphane Dujarric nach dem Unglück „zutiefst betrübt“. Der Generalsekretär kondoliere sowohl den Angehörigen der Opfer als auch den Menschen in Indien und ihrer Regierung, hieß es in einer Stellungnahme aus New York.